Головний тренер Динамо Олександр Шовковський назвав причини втрати очок у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії (2:2).

Непросто починати гру, коли ще не вийшли з роздягальні, а вже 0:1 програємо. Гра, в принципі, давалася. Контролювали, мали чудові можливості для того, щоб забивати м’ячі. Індивідуальна майстерність… Що б ми не робили, які б не створювали моменти – їх треба використовувати.

Ну і робити такі подарунки командам – я навіть не можу уявити, що відбувалося, що хотів зробити Тарас [Михавко], коли просто віддав м’яч. Я задав йому питання – він не пояснив мені, що він хотів зробити. Безумовно, всі засмучені та незадоволені результатом. По-іншому, мабуть, і не може бути.

Щодо другої втрати очок на останніх хвилинах, мабуть, проблема у психологічному плані. Тут питання, скоріш за все, напевно, до тренерського штабу. Тому що недоналаштування на початку гри, коли пропускаємо з перших хвилин, і потім в кінцівці.

При тому, що я не можу сказати, що ми якось діяли неправильно. Ми створювали моменти, ми контролювали м’яч, ми нав’язували, нашому супернику було непросто, вони терпіли, і за відсотком володіння м’ячем. Але результат – не за відсотком володіння. Результат складається з забитих і пропущених м’ячів.

Чим здивувала Олександрія? Вони краще володіли м’ячем, вони створювали моменти? Які моменти вони створили, скільки створили ми моментів? Поясніть, що ви маєте на увазі? Мене більше здивувала моя команда, допускаючи такі помилки й даруючи можливість супернику забивати такі м’ячі,

Відсутність Нещерета і вихід Моргуна? У нас здорова конкуренція, і гратиме той, хто виглядає краще на сьогоднішній момент. Це стосується не тільки Нещерета.

Анхель Торрес травмований, він навіть не тренується на сьогоднішній момент з командою. У нього йде відновлення ушкодженого м’язу. Як мені вчора сказали лікарі, ще приблизно тиждень він точно не буде тренуватися, а потім почне потроху індивідуально працювати.