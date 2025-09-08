Стало відомо, хто проведе церемонію Золотого м’яча-2025 у Парижі
Захід відбудеться 22 вересня
Руд Гулліт / фото - Goal
До церемонії вручення престижної нагороди «Золотий м’яч» залишається лише два тижні. Урочистий захід відбудеться 22 вересня у Парижі.
Організатори оголосили, що одним із ведучих стане легенда футболу з Нідерландів Рууд Гулліт. Він працюватиме в парі з британською спортивною телеведучою Кейт Скотт.
Рууд Гулліт – відомий у минулому футболіст, володар «Золотого м’яча» 1987 року.
Нагорода «Золотий м’яч» присуджується за підсумками голосування журналістів із країн, що входять до топ-100 рейтингу ФІФА. Серед головних фаворитів 2025 року називають Усмана Дембеле, Ламіна Ямаля, Ашрафа Хакімі та Рафінью.
