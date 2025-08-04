Сергій Стаднюк

Завершення першого туру УПЛ подарує вболівальникам цікаве протистояння між Металістом 1925 та Оболонню, яке відбудеться у понеділок, 4 серпня, о 18:00 на Центральному міському стадіоні в Житомирі. Саме ця арена стала номінально домашньою для харків'ян у новому сезоні через скандал з Лівим берегом.

Обидві команди напередодні старту сезону презентували нові комплекти форми. Ніхто не здивував: харків’яни – у традиційних жовто-синіх кольорах з акцентом на сучасний мінімалізм, а кияни – у яскравому поєднанні зеленого та білого.

Металіст 1925 у літнє міжсезоння серйозно перезавантажив склад. Команду підсилили Олександр Мартинюк, Євген Павлюк, косовар Батон Заберг'я, нарешті до колективу приєднався Ілля Крупський, якого підписали ще взимку. На правах вільних агентів з Олександрії прийшли Артем Шабанов та Іван Калюжний, а також Денис Антюх із Зорі. Повернулися з оренд Ігор Когут і Раймонд Овусу. Також мав приєднатися Олексій Сидоров, але зі скандалом утік за кордон. Натомість команду залишили Андрій Борячук, Ігор Курило, Олексій Гусєв, Василь Кравець, Владлен Юрченко та інші футболісти.

У складі Оболоні з’явився захисник Євгеній Пасіч, орендований з того ж Металіста 1925. У якості вільних агентів прийшли захисники Дмитро Семенов і Євгеній Шевченко, а також хавбеки Максим Чех і Артем Кулаковський. Також із Ворскли було орендовано півзахисника Івана Нестеренка. Однак список втрат «солідний»: пішли Данило Карась, Вадим Вітенчук, Віталій Груша, Ростислав Тарануха, Петро Стасюк, Олег Ільїн і Олександр Осман. Одразу два голкіпери Олекснадр Рибка і Артем Кичак завершили кар'єру.

Обидві команди прагнуть вдало розпочати новий чемпіонат, тож цей поєдинок обіцяє бути бойовим і насиченим. Дивіться матч у прямому ефірі на каналі UPL.TV.