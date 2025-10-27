Палкін назвав пріоритетний для донецького Шахтаря турнір
Гірники лідирують у чемпіонаті України після 10 турів
29 хвилин тому
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відповів на запитання про пріоритетність того чи іншого змагання для донецького клубу.
Зрозуміло, чемпіонат — це номер один. Але всі турніри, де ми граємо, для нас дуже важливі. Єврокубки також, тому що це, скажімо так, маркетинг клубу. Це наша позиція, наш бренд. І ми повинні показувати дуже гарний футбол, тому що всі ті футболісти, яких ми придбали, теж хочуть проявити себе на європейському рівні. Тому для нас це дуже серйозна складова,
— зазначив Палкін в ефірі програми «Звєров про футбол» на FootballHub.
У попередньому турі чемпіонату України Шахтар упевнено переміг Кудрівку з рахунком 4:0 і з 21 очком очолює турнірну таблицю.
