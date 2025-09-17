Палкін звинуватив арбітра матчу Олександрія – Динамо у грубій помилці. ВІДЕО
Директору Шахтаря не подобається суддівство на користь свого головного конкурента
17 хвилин тому
Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін різко висловився щодо роботи арбітра під час поєдинку Кубка України між Олександрією та Динамо, який завершився перемогою гостей.
– Про системні суддівські помилки. Ось приклад із матчу, що відбувається в Кропивницькому: гравець у зеленій формі в штрафному майданчику під час удару виставляє руку та відбиває м’яч, який летів у ворота. Але суддя пенальті не призначає. Чергова системна помилка… Так хто замовник суддівського безладдя, – написав Палкін на своїй сторінці у Facebook, додавши відео епізоду.
Нагадаємо, Шахтар також провів свій матч 1/16 фіналу Кубка України, обігравши у Бучі Полісся Ставки (1:0).