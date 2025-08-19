Бразильський захисник ПСЖ Лукас Беральдо поділився враженнями від дебюту Іллі Забарного у складі парижан.

22-річний українець уперше вийшов у стартовому складі на матч 1-го туру Ліги 1 проти Нанта та відіграв усі 90 хвилин. Завдяки його впевненій грі команда Луїса Енріке здобула мінімальну перемогу та зберегла свої ворота недоторканими.

Забарний – неймовірний гравець. Він дуже легко адаптується, багато принесе команді й допоможе. А ми зробимо все, щоб він якомога швидше почувався як вдома, – цитує Беральдо le10sport.

Нагадаємо, Ілля Забарний перейшов до ПСЖ із Борнмута за 63 млн євро. Це другий найдорожчий трансфер в історії українського футболу – дорожче обійшовся лише перехід Михайла Мудрика до Челсі за 70 млн євро. Контракт українця з парижанами розрахований до 2030 року.