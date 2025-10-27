Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок висловився щодо розгромної перемоги у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (4:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу з посиланням на ПРОФУТБОЛ Digital.

За рахунку 1:0 вболівальники очікували, що відійдемо назад? Я розумію, звідки виникло це питання, оскільки в попередніх матчах ми відходили назад та пропускали. Але сьогодні такого не було, навпаки - високо пресингували один в один і намагалися так грати всі 90 хвилин.

Олександр Володимирович казав, що потрібно щільніше грати в центрі поля. Сьогодні я грав трохи нижче, але якщо потрібно команді, то я готовий бігати й відбирати м'ячі, буду все робити заради перемоги. Але ми виграли лише перший матч за тривалий період, попереду непростий календар, тож будемо налаштовуватися на наступні матчі.

Щодо взаємодії з Ярмоленком, і Тьома Довбик, і Андрій Миколайович - дуже кваліфіковані гравці, з ними легко грати. Вони мислять як топ-гравці, тому з ними і цікаво грати, і легко підлаштовуватися. Але, повторюся, це лише перша гра, побачимо, як буде надалі.