Мацей Кендзьорек, асистент головного тренера Динамо Олександра Шовковського, назвав причини, з яких вибрав саме киян у якості варіанту продовження кар'єри.

Найбільшою перевагою такого варіанту продовження кар’єри, безумовно, було те, що київське Динамо — дуже відомий бренд. Насмілюся сказати, що це найпопулярніший клуб у цій частині Європи, один із найпопулярніших і найбільший. Це, безумовно, було для мене головним плюсом. Але й з інших причин пропозиція, яка надійшла, була дуже привабливою. Перш за все, для мене дуже важливо грати в єврокубках, це дуже важливо, тому що це чудовий досвід. Тому я вирішив, що проведу цей сезон у Динамо.

Звичайно, я насамперед враховував нинішню ситуацію в Україні, вивчив інформацію про це, перевірив і перевірив ще раз. Тож я знав, на що підписуюся, і я був у курсі ситуації, усвідомлював її. Щоправда, ми також проводимо багато часу далеко від Києва. Ось, наприклад, нещодавно грали з Кристал Пеласом у Любліні. Ми спочатку поїхали до Львова, провели там кілька днів, потім зі Львова переїхали до Любліна, і там теж провели кілька днів. Тож, я б сказав, це скоріше життя на валізах. Але конкретно зараз ми в Києві. У період паузи на матчі збірних ми тренуємося на своїй базі.

Суто по-людськи, залишивши осторонь футбольні аспекти, не буду заперечувати, що мені цей вибір дався непросто, і я розумію, що це створює певний стрес для моїх близьких. Але я намагаюся. Намагаюся регулярно залишатися на зв’язку, тримати всіх у курсі щоранку, звітувати, так би мовити, і якось мінімізувати все це, – передає слова Кендзьорека Dynamo.kiev.ua з посиланням на ефір Radio TOK FM.