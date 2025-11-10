У матчі 12-го туру Української Прем’єр-ліги черкаський ЛНЗ доволі несподівано обіграв в столиці київське Динамо з рахунком 1:0. Єдиний м’яч у зустрічі забив півзахисник гостей Євген Пастух у компенсований час першого тайму.

Після фінального свистка головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов в етері УПЛ-ТБ поділився враженнями від перемоги та відзначив самовіддану роботу своїх підопічних.

– Вітаємо Вас з перемогою! ЛНЗ і власне Ви, переписуєте історію УПЛ – ще жодна команда в одному колі не обігрувала і Динамо, і Шахтар.

– Не знав цієї статистики, це приємно, але потрібно рухатись і працювати далі, ми взяли три очки на виїзді із Динамо, Шахтарем, Поліссям, і загубили очки там, де не мали їх загубити. Все рівно треба ще до певного рівня стабільності рости.

– Але у ЛНЗ сьогодні володіння мʼячем та ініціативи не було так багато, як думаєте за рахунок чого Вам все таки вдалося здобути цей переможний результат?

– Ми готувались до київського Динамо, це дуже якісна команда із якісними, індивідуально сильними футболістами. Потрібно було до них відповідно індивідуально готуватися, ми не могли вийти і грати з Динамо, як із будь якою іншою командою. Звичайно, що суперник грав на цьому тижні матч Єврокубків і це також впливає на фізичний стан. Хочу подякувати своїй команді, яка повністю виконала установку тренерського штабу.

– Ви сьогодні зіграли знову в три центральних захисники, в порівнянні з тим, що ми бачили, коли Ви грали у два центральних. І сьогодні лівим центральним став Драмбаєв, через те, що Дідик відсутній. На Вашу думку наскільки він впорався у сьогоднішній схемі?

– Я вважаю, що він Романа Дідика замінив достойно, він пропустив немалий відрізок часу через травму. І зараз буквально тільки тиждень тренується в загальній групі. Але це футболіст з дуже серйозною перспективою, на мою думку. Я вважаю, що він може дорости до Національної збірної України, якщо він буде працювати. Хочу його тільки похвалити за те, який він на полі. Тим більше, у нього в сімʼї нещодавно було горе, і ми всі знаємо, що окрім травми, в нього загинув батько в автокатастрофі. І дуже добре, що він психологічно із цієї ситуації вийшов і працює на полі.

– У Вас дуже багато збірників у команді під час міжнародної паузи. Також зараз команда обігрує київське Динамо, що зараз відбувається у роздягальні, наскільки там позитивний заряд панує?

– Привітав команду з перемогою. В нас є три збірника, і в нас наступний матч вже в пʼятницю. Нонікашвілі їде у Грузію, Яшарі в Косово гра там у вівторок, тому вони практично не будуть готуватися до гри з Полтавою. Ми очікуємо складного матчу, будемо готуватися в звичному режимі.