Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов у ефірі УПЛ ТБ поділився думками щодо перемоги над своєю колишньою командою у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги проти ЛНЗ (1:0).

Нам потрібна була перемога, бо ми в останніх двох матчах провалились. Ці три очки дуже важливі для нас у психологічному плані. Сьогодні ми трохи тактично змінили гру – можливо, ми не так яскраво грали сьогодні, як у попередніх матчах, не мали стільки гольових моментів, але зіграли більш раціонально, грали на результат.

Я вважаю, що сьогодні результат більше потрібен був нашій команді, ще й з огляду на те, що ми грали у середу матч Кубка України в Ужгороді. Це досить далека дорога і, зрозуміло, що треба було відштовхуватись від усіх цих моментів при підготовці до гри.

Всі попередні матчі ми грали агресивно, один в один, практично всю гру. Сьогодні на початку гри ми більше віддали м’яч Руху до забитого гола. Ми це навмисно робили, і це дало свої плоди. Ми змогли забити гол у контратаці, а потім вже у нас почали з’являтися моменти. Але, знову ж таки, ми не використали дуже велику кількість моментів.

Я не думаю, що вони чимось здивували. Ми знали й розуміли, як вони будуть грати. Я знаю більшість всіх тих футболістів із зовсім маленького віку. Знаю їхні сильні та слабкі сторони. Звичайно, це гра – і в ній може складатися по-різному, але ніяких несподіванок при підготовці до матчу для нас не було.

Чому не Ледвій? Олексій Паламарчук провів якісний матч із Металістом, і я вважаю, що у нас всі три воротарі хорошого рівня. Повинен грати той, хто на цей момент, на думку тренерського штабу, сильніший.

Оба? Забив гол, допоміг команді здобути три очки. Але загалом усі троє – і Оба, і Соареш, і Беннет – футболісти дуже серйозного рівня. Ми відштовхувались від того, хто краще був підготовлений до матчу. Тим паче, що всі троє цього тижня хворіли. Вони втрьох навіть не брали участі у Кубку України. Але для нас це важливі футболісти. Кожен з них буде мати шанс зіграти в основному складі.