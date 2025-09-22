Головний тренер Руху Іван Федик висловився щодо мінімальної поразки у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги проти ЛНЗ (0:1). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Нам не вдалося продемонструвати свій футбол після пропущеного голу. До цього епізоду ми не давали ЛНЗ себе запресингувати та створювати моменти попереду. Але після пропущеного голу ми стали грати за сценарієм черкасців. Також у другому таймі наші заміни не освіжили гру так, як ми хотіли.

Віталій Пономарьов дуже добре знає всіх гравців «Руху» і тих кого хотів – забрав до ЛНЗ. Ми також розуміли, як гратиме його команда. Цей стиль гри був очікуваним для всіх. Наша невтішна серія, звісно, тисне на команду. Але нам не слід звертати на це увагу, а треба зробити правильні висновки та рухатись далі.