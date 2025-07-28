Борнмут просить у київського Динамо добровільно знизити відсоток з майбутнього продажу захисника Іллі Забарного, який погодили сторони при переході зі столичного гранда. Про це повідомив футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик.

Борнмут веде переписку з київським Динамо про те, чи розглядало би Динамо можливість того, щоб понизити свої вимоги по Забарному, якщо Забарний перейде в інший клуб, є такі розмови. Це підтверджує те, що Борнмут все-таки розглядає можливість продажу Забарного вже найближчим часом.

Хоча, знову ж таки, я можу вам точно сказати, що це не принципова позиція Борнмута. Тобто вони виставили певну ціну, але для них не принципово, там продасться Забарний чи не продасться, вони би хотіли залишити його в своїй команді, тому що продати двох центральних захисників – це дуже і дуже проблематично для команди.

Команда, яка може ставити завдання там потрапити в єврокубки. А Борнмут буде ставити це питання і це завдання, тому що тренер достатньо амбітний, тренер хоче прогресувати і він не дуже хоче віддавати Забарного. Але якщо заплатять ті гроші, які Борнмут захоче, то, звичайно, Забарний може перейти в ПСЖ. Ну, швидше за все, що в ПСЖ.

І знову ж таки переписка іде. Кияни на даному етапі, наскільки я розумію, достатньо коректно відповіли, що вони готові розглядати можливість тих умов, які були попередньо досягнуті. І зараз на сьогоднішній момент теми для розмови і про якусь певну конкретну історію, умовно кажучи, обговорення зменшення апетитів чи зменшення якихось певних можливостей поки що на даному етапі не веде.