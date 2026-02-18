Престіанні відповів на звинувачення Вінісіуса в расизмі
Вінгер Бенфіки пояснив ситуацію після матчу з Реалом
близько 15 годин тому
Вінгер Бенфіки Джанлука Престіанні прокоментував звинувачення нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора у расистських висловлюваннях. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Хочу прояснити, що в жоден момент я не припускався расистських образ на адресу Вінісіуса Жуніора, який, на жаль, неправильно зрозумів те, що йому почулося. Я ніколи не був расистом по відношенню до кого б то не було і шкодую через ті погрози, які отримав від уболівальників мадридського Реала, — заявив Престіанні.
Нагадаємо, що у другому таймі матч був призупинений після того, як Вінісіус Жуніор повідомив, що футболіст Бенфіки нібито образив його, порівнявши з мавпою. Матч завершився перемогою Реала з рахунком 1:0 завдяки голу Вінісіуса на 50-й хвилині.
