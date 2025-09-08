Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився щодо майбутнього матчу другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану та поділився оцінкою щодо поповнення команди молодими резервами. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Я думаю, завтра буде важка гра. Сподіваюся, цю пресконференцію не будуть слухати наші гравці. Тому що коли команди міняють тренерів, це може сприйматися по-різному. Я не вважаю, що збірна Азербайджану слабка. Я дивився матчі, зокрема перший тайм з Ісландією — не вважаю, що збірна Азербайджану зіграла дуже слабо. Вона діяла організовано, але, на жаль, не створювала моментів.

Завтра буде непроста гра. Ми зробимо все, щоб гравці це розуміли і з першої хвилини намагалися досягти результату.

Мене влаштовує вертикаль збірних. Вважаю, це важливо, щоб у виконавців, які грають у молодіжці, була мета потрапити в національну команду. І важливе розуміння, що потрапляння в національну команду залежить від того, як вони проявляють себе в молодіжці.

І взагалі футбол збірної — це те, що ти показуєш сьогодні. Для збірної важливо, щоб гравець демонстрував стабільність, тому що є конкуренція на кожну позицію. Якщо є стабільність, тоді є шанс закріпитися в національній команді. Гравці, які вийшли на заміну в матчі проти збірної Франції, заслужили на цей шанс. Вони отримали важливий досвід на майбутнє.