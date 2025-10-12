Сергій Стаднюк

На сьогоднішньому матчі відбіркового турніру чемпіонату світу-2026 у групі L між збірними Хорватії та Гібралтару, який відбудеться у місті Вараждін, арбітраж довірили українській суддівській бригаді. Про це повідомила пресслужба УАФ, посилаючись на офіційну інформацію УЄФА.

Центральним арбітром матчу призначено досвідченого українського рефері Олексія Деревінського. Асистувати йому на бокових лініях будуть його співвітчизники Віктор Матяш та Олексій Миронов. Функції четвертого арбітра на цій зустрічі виконуватиме Клим Заброда.

Технічну підтримку матчу забезпечуватиме система відеоасистента арбітра (VAR). За її коректну роботу відповідатимуть арбітри Віктор Копієвський та Денис Шурман, які контролюватимуть спірні моменти та надаватимуть необхідну відеодопомогу головному рефері під час гри. Це черговий міжнародний матч високого рівня, який довірено обслуговувати українським арбітрам у рамках турнірів під егідою УЄФА.

