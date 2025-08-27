Головний тренер Селтіка Брендан Роджерс поділився враженнями після поразки своєї команди у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів від Кайрата (0:0, 2:3 у серії пенальті).

Це просто ганьба, адже минулого року ми зробили великий крок уперед. Це була чудова можливість для нас показати, на що ми здатні, але нас не буде в Лізі чемпіонів. Було багато старання, багато чесності, але Ліга чемпіонів — це більше, ніж просто це.

Це величезне розчарування, і я справді співчуваю вболівальникам, які подолали такий довгий шлях, щоб бути тут. Зусилля і відданість, які вони проявили, аби приїхати сюди… Ми гірко розчаровані як за них, так і за себе.

Ліга чемпіонів — величний турнір, але, як завжди, ми повинні триматися разом як команда. Це важко прийняти, але за два матчі ми зробили недостатньо. У внутрішньому чемпіонаті ми добре почали, але на цьому рівні, навіть проти команд, які не мають достатньої якості, тобі все одно потрібні додаткове вміння та точність.

Очевидно, ми втратили велику можливість вдома, а сьогодні це не була хороша гра у футбол. Ми повинні це прийняти. Я вітаю Кайрат, для них це фантастичний результат, але ми втратили величезну можливість, – передає слова Роджерса BBC Sports.