Сергій Стаднюк

Тренерський штаб Полісся визначив позиції, які потребують підсилення в найближче трансферне вікно. Руслан Ротань доручив селекціонерам знайти центрального нападника, опорного півзахисника та лівого центрального захисника. Про це повідомляє Sport.ua.

У клубі вважають, що «вовкам» бракує глибини складу, що не відповідає амбіціям стабільно виступати в єврокубках. Це особливо проявилося, коли за наявності численних легіонерів у заявці команда вийшла на матч зі стартовим складом, сформованим виключно з українців.

Після 8 турів поточного сезону УПЛ Полісся йде на четвертому місці, маючи 15 очок. Відставання від Динамо та Кривбаса складає один бал, а від Шахтаря – два.

Раніше Полісся взяло участь у засіданні, щодо суддівства у Прем'єр-лізі.