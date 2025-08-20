Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів на 20 серпня
Заплановані чотири поєдинки
UEFA Champions League
У Лізі чемпіонів відбуваються поєдинки раунду плейоф кваліфікації.
У вівторок відбулися три поєдинки. Ференцварош поступився Карабаху з рахунком 1:3, з таким же рахунком 1:3 Брюгге обіграв на виїзді Рейнджерс, Црвена Звезда програла кіпрському Пафосу – 1:2.
Сьогодні, у середу, на нас чекають нові матчі.
Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф кваліфікації. Перші матчі. 20 серпня
22:00 - Базель (Базель, Швейцарія) – Копенгаген (Копенгаген, Данія)
22:00 - Фенербахче (Стамбул, Туреччина) – Бенфіка (Лісабон, Португалія)
22:00 - Селтик (Глазго, Шотландія) – Кайрат (Алмати, Казахстан)
22:00 - Буде-Глімт (Будьо, Норвегія) – Штурм (Грац, Австрія)
