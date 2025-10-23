Сьогодні, 23 жовтня, відбудеться 18 матчів 3-го туру групового етапу Ліги Європи сезону 2025/2026.



Розклад матчів Ліги Європи (час київський)

19:45

Бранн (Берген, Норвегія) – Рейнджерс (Глазго, Шотландія)

ФКСБ (Бухарест, Румунія) – Болонья (Італія)

Гоу Ехед Іглс (Девентер, Нідерланди) – Астон Вілла (Бірмінгем, Англія)

Фенербахче (Стамбул, Туреччина) – Штутгарт (Німеччина)

Брага (Португалія) – Црвена Звезда (Белград, Сербія)

Ліон (Франція) – Базель (Швейцарія)

Фейєноорд (Роттердам, Нідерланди) – Панатінаїкос (Афіни, Греція)

Ред Бул Зальцбург (Австрія) – Ференцварош (Будапешт, Угорщина)

Генк (Бельгія) – Бетіс (Севілья, Іспанія)

22:00

Сельта (Віго, Іспанія) – Ніцца (Франція)

Фрайбург (Німеччина) – Утрехт (Нідерланди)

Янг Бойз (Берн, Швейцарія) – Лудогорець (Разград, Болгарія)

Лілль (Франція) – ПАОК (Салоніки, Греція)

Селтік (Глазго, Шотландія) – Штурм (Грац, Австрія)

Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль) – Мідтьюлланн (Гернінг, Данія)

Мальме (Швеція) – Динамо (Загреб, Хорватія)

Рома (Італія) – Вікторія Пльзень (Чехія)

Ноттінгем Форест (Англія) – Порту (Португалія)

Нагадаємо, що Шахтар Донецьк і Динамо Київ виступають у Лізі конференцій УЄФА, де сьогодні також проведуть свої матчі проти Легії (Варшава, Польща) та Самсунспора (Самсун, Туреччина) відповідно.

Чинним переможцем Ліги Європи є Тоттенгем, який виграв фінал минулого сезону у Манчестер Юнайтед.