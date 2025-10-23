Розклад матчів Ліги Європи — 2025/2026 на 23 жовтня: хто гратиме сьогодні
Заплановані 18 поєдинків
близько 1 години тому
Сьогодні, 23 жовтня, відбудеться 18 матчів 3-го туру групового етапу Ліги Європи сезону 2025/2026.
Розклад матчів Ліги Європи (час київський)
19:45
Бранн (Берген, Норвегія) – Рейнджерс (Глазго, Шотландія)
ФКСБ (Бухарест, Румунія) – Болонья (Італія)
Гоу Ехед Іглс (Девентер, Нідерланди) – Астон Вілла (Бірмінгем, Англія)
Фенербахче (Стамбул, Туреччина) – Штутгарт (Німеччина)
Брага (Португалія) – Црвена Звезда (Белград, Сербія)
Ліон (Франція) – Базель (Швейцарія)
Фейєноорд (Роттердам, Нідерланди) – Панатінаїкос (Афіни, Греція)
Ред Бул Зальцбург (Австрія) – Ференцварош (Будапешт, Угорщина)
Генк (Бельгія) – Бетіс (Севілья, Іспанія)
22:00
Сельта (Віго, Іспанія) – Ніцца (Франція)
Фрайбург (Німеччина) – Утрехт (Нідерланди)
Янг Бойз (Берн, Швейцарія) – Лудогорець (Разград, Болгарія)
Лілль (Франція) – ПАОК (Салоніки, Греція)
Селтік (Глазго, Шотландія) – Штурм (Грац, Австрія)
Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль) – Мідтьюлланн (Гернінг, Данія)
Мальме (Швеція) – Динамо (Загреб, Хорватія)
Рома (Італія) – Вікторія Пльзень (Чехія)
Ноттінгем Форест (Англія) – Порту (Португалія)
Нагадаємо, що Шахтар Донецьк і Динамо Київ виступають у Лізі конференцій УЄФА, де сьогодні також проведуть свої матчі проти Легії (Варшава, Польща) та Самсунспора (Самсун, Туреччина) відповідно.
Чинним переможцем Ліги Європи є Тоттенгем, який виграв фінал минулого сезону у Манчестер Юнайтед.
