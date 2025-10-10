Український фахівець Олександр Рябоконь приступив до виконання обов’язків головного тренера київського Лівого Берега, який виступає у Першій лізі України.

За інформацією Sport.ua, новий наставник уже визначив головний напрямок підсилення — півзахисну лінію. З цією метою він планує запросити до складу «лелек» колишнього гравця національної збірної України Сергія Рибалку, з яким раніше працював у клубі ФК Лісне.

Як повідомляється, саме Рябоконь особисто ініціював контакт із футболістом і запропонував йому приєднатися до Лівого Берега. Однак можливий перехід може відбутися лише під час зимового трансферного вікна. Сам Рибалка серйозно розглядає варіант продовження кар’єри в команді з Києва.

Півзахиснику Сергію Рибалці 35 років, свою професійну кар'єру він розпочинав у Арсеналі з Харкова. Також виступав за Динамо (Київ), Слован (Братислава), Сівасспор, Олександрію, ЛНЗ та Лісне. У складі національної збірної України Рибалка провів 9 матчів.