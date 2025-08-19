В Англії назвали найкращого молодого гравця року
Нагороду отримав футболіст Астон Вілли
29 хвилин тому
Морган Роджерс / фото - Getty
Професійна футбольна асоціація (PFA) назвала найкращого молодого гравця року. Нагороду отримав півзахисник Астон Вілли Морган Роджерс.
У минулому сезоні Роджерс провів 54 поєдинки у всіх турнірах, забив 14 голів і віддав 16 результативних передач.
Раніше це звання отримували Рахім Стерлінг, Трент Александер-Арнольд, двічі Філ Фоден, Букайо Сака та Коул Палмер.
