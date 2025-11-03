Захисник Динамо Олександр Караваєв підбив підсумки матчу 11-го туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (1:3). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Вийшли зарядженими, були мотивованими на гру. Але недопрацювали при стандартному положенні з гравцями, пішла хороша подача з кутового… Будемо дивитися й робити висновки на майбутнє.

В принципі, до арбітра особливих претензій немає. Відпрацював висококваліфіковано й загалом контролював те, що відбувалося на полі.

Щодо відставання в чотири очки... По-перше, ми самі винуваті, що раніше втратили багато очок. Але руки не опускаємо, будемо працювати й виходити на кожну гру, як на останню. Втрачати нам уже немає чого, і без того уже відставання від конкурента, тож будемо наздоганяти нинішнього лідера.