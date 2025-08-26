Іспанська Севілья вже фактично узгодила трансфер свого вихованця Хуанлу в Наполі. За даними іспанських ЗМІ, сума трансферу може скласти близько 18 мільйонів євро. Цей продаж відкриває клубу шлях до підписання нового правого захисника.

Основними кандидатами є захисник збірної України Юхим Конопля із Шахтаря та Алекс Хіменес з Мілана. Обидва варіанти розглядаються у форматі оренди з подальшим обов’язковим викупом, що повністю відповідає фінансовій стратегії андалузців.

Конопля впевнено стартував у новому сезоні УПЛ, відзначившись голом у ворота Вереса, чим привернув увагу іспанських скаутів. Для українця це може стати першим великим міжнародним трансфером та важливим кроком у кар’єрі.

Хіменес, який виховувався в академії Реала, нині належить Мілану й має контракт до 2028 року. У складі італійського клубу він демонструє стабільний прогрес і вже частково закріпився в основі. При цьому Мілан веде переговори з Реалом щодо умов можливого зворотного викупу гравця.