Шахтар оновив клубний рекорд за кількістю матчів у єврокубковому сезоні
Донеччани побили рекорд кампанії-2015/16
Шахтар програв у першому матчі півфіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес – 1:3.
Для українського клубу цей матч став 19-м у єврокубковому сезоні, завдяки чому донеччани оновили власний рекорд за кількістю поєдинків у єврокубках за один сезон.
До цього найвищим показником для Шахтаря залишався сезон-2015/16, коли команда під керівництвом Мірчі Луческу дійшла до півфіналу Ліги Європи та провела 18 матчів.
Матч-відповідь відбудеться 7 травня, тому Шахтар ще раз оновить клубний рекорд до щонайменше 20 ігор.
Нагадаємо, президент Шахтаря Рінат Ахметов вирішив відвідати матч Шахтар – Крістал Пелес.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
