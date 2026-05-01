Володимир Кириченко

Шахтар програв у першому матчі півфіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес – 1:3.

Для українського клубу цей матч став 19-м у єврокубковому сезоні, завдяки чому донеччани оновили власний рекорд за кількістю поєдинків у єврокубках за один сезон.

До цього найвищим показником для Шахтаря залишався сезон-2015/16, коли команда під керівництвом Мірчі Луческу дійшла до півфіналу Ліги Європи та провела 18 матчів.

Матч-відповідь відбудеться 7 травня, тому Шахтар ще раз оновить клубний рекорд до щонайменше 20 ігор.

Нагадаємо, президент Шахтаря Рінат Ахметов вирішив відвідати матч Шахтар – Крістал Пелес.