Михайло Цирук

У четвер, 21 серпня, донецький Шахтар проведе поєдинок плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта. Звісно, всі ми сподівалися побачити гірників у плейоф іншого турніру, однак фортуна та грецький Панатінаїкос були невблаганними, і тепер гірникам доведеться поборотися за місце в найменш статусному єврокубку, а за найгіршого сценарію підопічні Арди Турана взагалі можуть залишитися без основної стадії хоча б чогось.

Однак минулого вже не повернути, тож тепер гірникам залишається тільки прийняти свою долю, налаштуватися на Лігу конференцій та, найголовніше, вийти до неї. У протистоянні з цим суперником Шахтарю це точно під силу, тож сподіватимемося, що всі неприємні сюрпризи від донеччан завершилися ще на попередній стадії.

Гіркий присмак Панатінаїкоса

Звісно, згадка про виліт від представника Греції (0:0; 0:0, пен.3:4) на попередній стадії ще довго псуватиме настрій уболівальникам Шахтаря. Донецький клуб точно не поступився ні в першому, ні в другому матчі, однак результат - на табло, і далі пройшов саме суперник.

Ще більш прикро було приймати цю поразку після надзвичайно впевненого проходу гірниками Ільвеса (6:0; 0:0) та особливо Бешикташа (4:2; 2:0), після якого здавалося, що на шляху до Ліги Європи для Шахтаря більше не існує перешкод. Та далі сталося так, як сталося.

Через що точно прикро Турану та його команді, то це через те, що заради другого матчу з греками гірники дали відпочити низці лідерів команди, поплатившись за це очками (3:3). У підсумку виявилося, що жертва була марною, але, як то кажуть, знав би, де впадеш - підстелив би соломку.

Зате в останньому матчі УПЛ Шахтар не мав жодних проблем. Не хочеться говорити, що на полі була тільки одна команда, адже у цій грі Верес таки мав чудову гольову нагоду. Однак для більшості ігрового часу зустрічі це твердження все ж буде справедливим.

Гірники забили важливий гол у роздягальню зусиллями Коноплі, який чудово зіграв на стандарті, а гол Тобіаса ближче до середини другого тайму фактично закрив цей поєдинок.

А що Серветт?

Минулого сезону Серветт став віцечемпіоном Швейцарії, а ось початок цього повністю провалює. У трьох поєдинках чемпіонату команда набрала лише одне очко в протистоянні з Грассхопперсом (1:1), а от Янг Бойз (1:3) та Санкт-Галлену (1:4) поступилася.

Зовсім не краще справи йдуть у єврокубках. Здобувши срібло, команда отримала можливість стартувати з другого кваліфікаційного раунду ЛЧ, однак там вилетіла від Вікторії Плзень (1:0; 1:3). Не вийшло пройти далі й у протистоянні третього раунду відбору Ліги Європи з Утрехтом (1:3; 1:2), тож тепер швейцарський клуб має останню спробу, аби гарантувати основний етап хоча б якихось єврокубків.

Єдина втіха цього сезону поки - прохід у наступний раунд Кубка Швейцарії, однак розгромну перемогу над представником напіваматорською Дарданією (5:0) навряд чи можна вважати серйозною втіхою.

З усього цього можемо зробити висновок, що таку команду Шахтар повинен проходити, навіть за всіх своїх кадрових проблем, яких справді достатньо. Як і у випадку з Ільвесом, тут зійдуться команди зовсім різного рівня, і відсутність будь-кого з гравців гірників не повинна вплинути на загальну картину протистояння.

В матеріалі використані фото Getty images, ФК Шахтар Донецьк