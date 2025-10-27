Перемога – це головне. Звісно, коли ти виграєш, коли є якість гри - це супер. Була необхідна якість, щоправда, не завжди, але її вже було помітно. Ми перемогли важку команду для нас, такі матчі завжди непрості. Рахунок після першого тайму 3:0 показує, що наша реакція на попередні п’ять ігор чемпіонату, у яких ми втратили багато очок, була правильною, як і на невдалу гру з «Самсунспором» у Туреччині.

Ми дивимося кожного суперника по годині, буває по два дні. У криворіжців є як слабкі сторони, так і сильні, зокрема вони багато забивають на контратаках. Не скажу, що ми робили закидання за лінії, й усе проходило. Було більше комбінаційної гри, стандарти напрацьовували, й сьогодні вони спрацювали. Біля штрафного майданчика суперника у нас виходило більше вдалих дій. Але є ще моменти, у яких нам потрібно краще працювати – як в захисті, так і в атаці, бо знову були моменти, які ми не доводили до логічного завершення. Але забили чотири й не пропустили – вже добре.

Гра на правому фланзі? Не буду обманювати – незвично. Але віддав гольову передачу, крім того, були моменти, коли пробивав з лівої… Караваєв жартує, що коли я граю справа, у мене і гольові нагоди є, і віддати можу, і забити. А коли зліва, то, мабуть, більше беру участь у побудові гри. Функції були трохи різні, але головне, що я сьогодні зіграв після травми, після не дуже вдалого для мене періоду. Команда перемогла, тож це великий плюс і для мене, і для колективу.

Звісно, за 3:0 було вже спокійніше. Десь на підсвідомості була думка про попередні матчі, плюс втома, плюс дорога. Я не хочу на цьому акцентувати увагу, але це відчувалося. Коли рахунок 3:0 чи 4:0, звісно, почуваєшся трохи спокійніше.

Ми з Піхальонком говорили, що, як раніше – вийти в футбольчик пограти, перемогти на класі, як показало життя, вже не працює. Потрібно виходити грати у чоловічий футбол. Спочатку навіть не лише не припустити, а вигравати мікро дуелі у захисті, у центрі поля. А моментів у нас завжди багато. Тож я думаю, що сьогодні саме це зіграло дуже важливу роль. Як певність здобувається? Виграв в першому моменті, другому, десь пробив, обіграв забив, а у «Кривбасу» навпаки, відчувалася нервозність.