Шовковський назвав незвичну причину відсутності гравця в заявці на єврокубковий матч
Він ніяк не зможе допомогти Динамо в поєдинку проти Маккабі
близько 1 години тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський перед першим матчем раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі назвав причину відсутності у заявці універсального флангового гравця Максима Брагару. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Перед грою до мене підійшов Максим і розповів про важливу подію, яка мала відбутися у його житті, тож ми про це знали. Ми дали йому можливість бути поряд зі своєю родиною.
Щиро вітаємо його та усю динамівську родину з поповненням. Це чудова новина, бажаємо, щоб і у хлопчика, і у батьків усе було добре, щоб дитина росла в країні без війни.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги Європи і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 21 серпня, на сторінці події Маккабі Тель-Авів – Динамо на Xsport. Початок – о 21:00.
Також Шовковський поділився очікуваннями від матчу проти Маккабі.
