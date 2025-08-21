Головний тренер Динамо Олександр Шовковський перед першим матчем раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі назвав причину відсутності у заявці універсального флангового гравця Максима Брагару. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Перед грою до мене підійшов Максим і розповів про важливу подію, яка мала відбутися у його житті, тож ми про це знали. Ми дали йому можливість бути поряд зі своєю родиною.

Щиро вітаємо його та усю динамівську родину з поповненням. Це чудова новина, бажаємо, щоб і у хлопчика, і у батьків усе було добре, щоб дитина росла в країні без війни.