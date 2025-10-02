Сергій Стаднюк

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський перед матчем першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас прокоментував покращення гри на стандартах після призначення Мацея Кендзьорека своїм асистентом. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

❓ Ваша команда останнім часом стала краще виглядати під час стандартних положень. Це наслідок роботи польського тренера, якого ви нещодавно запросили до свого штабу?

Відповім коротко – саме для цього запросили фахівця, який працює в команді зі стандартними положення. Олександр Шовковський

❓ Ліга конференцій це новий турнір для «Динамо». Основний етап закінчиться в грудні, січневих матчів, як це було в Лізі Європи минулого сезону, не буде. У зв’язку з цим чи вибудувана вами стратегія на міжсезонну підготовку взимку?

Безумовно, ми повинні дивитися в майбутнє, але все, про що ви сказали, не має жодного відношення до завтрашнього матчу. Олександр Шовковський

Матч першого туру загального етапу Ліги конференцій Динамо – Кристал Пелас відбудеться вже сьогодні, 2 жовтня, на Арені Люблін в однойменному польському місті. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Стежити за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Динамо Київ – Кристал Пелас на Xsport.ua.

