Сергій Стаднюк

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський перед першим матчем раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі не приховував радощів за нападника Едуардо Герреро після його дебютного голу за киян в УПЛ у зустрічі з Епіцентром (4:1). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Безумовно, коли є конкуренція на місце у стартовому складі, це додає приємного головного болю та міркувань, кого поставити. Я дуже радий за Едуардо Герреро, що він, нарешті, реалізував свій момент, хоча у тому матчі у нього, на мою думку, «вкрали» гол, і він ще міг забити. Я відчував, що у нього має вийти, адже це було видно з його ставлення до тренувального процесу. Так має бути завжди. Всі інші хлопці готуються, і чудово розуміють, що жодному з гравців не гарантоване місце у стартовому складі – усі мають доводити своє право на нього як на тренуваннях, так і коли виходять на футбольне поле. Олександр Шовковський

Однак цікаво, що Герреро не потрапив у стартовий склад Динамо на матч проти Маккабі.