22 серпня під час жеребкування Кубка Румунії користувачі помітили дивний момент. Коли визначався суперник клубу Фарул із вищого дивізіону, один з учасників процедури одразу притримав один із шарів, а потім лише удавано "перемішував" кулі у чаші. У мережі припустили, що він цілеспрямовано хотів витягнути саме Корвинул.

Такі дії відразу викликали асоціації зі старою теорією про "нагріті кулі" у жеребкуваннях. Щоправда, у Румунії, жартують користувачі, навіть гріти нічого не потрібно – усе видно неозброєним оком.

Відео з жеребкування швидко набрало популярність у соцмережах та стало предметом жартів і мемів.

Також, сьогодні відбудуться заключні матчі 1/32 фіналу Кубка України.