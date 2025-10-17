Колишній тренер Волині Віталій Кварцяний заявив, збірна України може навіть виграти групу із Францією. Фахівець пояснив, за рахунок чого можна відіграти гандикап у три очки.

Свого часу Сергій Ребров грав у збірній під керівництвом Олега Блохіна, який перед відбірним турніром ЧС-2006 сказав, що команда вийде на чемпіонат світу з першого місця. Наставник виконав обіцянку і це, в підсумку, стало найвищим результатом в історії. Ми тоді увійшли до вісімки кращих збірних планети.

Напевно, нинішній тренер пам'ятає максималізм Блохіна, тож чому б і зараз не замахнутися на те, щоб виграти свою відбірну групу і безпосередньо потрапити на Мундіаль, оскільки ці стикові матчі нам не завжди вдаються.

Франції досить складно далися два поєдинки проти Ісландії (2:1 і 2:2). Ці результати дають привід говорити про те, що з французами можна грати і перемагати.

Азербайджан перебудовується після відходу Фернанду Сантуша, який, на мій погляд, не розібрався з менталітетом азербайджанців, тому вони не віддавалися по максимуму у програному поєдинку з Ісландією (0:5). Південні футболісти завжди славляться тим, що добре працюють з м'ячем, і зараз, коли біля керма збірної став Айхан Аббасов, видно, що у цієї команди є майбутнє, вони цікаво діяли в грі з Україною.

Я кажу про надійність в обороні та ефективність в атаці. Ми виграли в Ісландії – 5:3, а треба було перемогти – 5:0, що, в принципі, було реально.

Чи вірю у боротьбу за перше місце? Так. Але знову ж таки, потрібно просто звернути увагу на ці помилки, вони дрібні, але в підсумку можуть призвести до непоправних наслідків. Потрібно сконцентруватися, зібрати всі сили в кулак, залишилося зіграти всього два матчі і в них потрібно видати дві перемоги, і тоді можна сміливо говорити: Good afternoon, America!, – заявив Кварцяний в інтерв'ю Meta.ua.