Колишній тренер Волині Віталій Кварцяний прокоментував перемоги збірної України у жовтневих матчах відбору на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (5:3) та Азербайджану (2:1). Також фахівець поділився враженнями від гри кіпера команди Анатолія Трубіна.

Наша збірна, можна сказати, отримала друге дихання, впевненість. Ми в змозі забивати після дальніх ударів, ми в змозі вражати ворота після стандартів. Потрібно тільки підкоригувати гру в обороні. І тут на перше місце виходить Трубін. Він хороший воротар, але дипломатичний. Його потрібно налаштувати на злість, спортивну нахабність у штрафному майданчику, він повинен бути, як тигр у клітці. Анатолій зобов'язаний більше передбачати, підказувати партнерам.

Пропущений м'яч із Азербайджаном? Комусь потрібно було підказати і розібратися з правим флангом оборони, там у нас були проблеми в двох останніх поєдинках. Якщо Гуцуляк має чуття голу і він забивав, то такий гравець завжди в пошані, але Олексій недопрацьовував в обороні.

І Конопля багато підключався до атаки, але свої основні функції виконував не так якісно, як це повинно було бути. Не тому, що він не хотів, просто Юхиму, на мій погляд, не вистачає атлетизму, можливо, одного кроку, щоб не давати робити супернику такі флангові передачі.

І тут якраз Трубін повинен керувати всіма цими процесами, як конферансьє, читати гру наперед. Він повинен голос втратити, але правильно підказати партнерам, щоб атака суперника не закінчувалася ударом, а то й гірше, голом. Ця надійність однозначно додасть впевненості попереду. Наші захисники цього, можливо, чекають, оскільки там у нас повний штиль, шепіт, – сказав Кварцяний в інтерв'ю Meta.ua.