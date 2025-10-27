У мене було два пошкодження – надрив привідного м'яза та пошкодження передньої поверхні стегна. А коли поїхав до Туреччини, там в мене було отруєння, тому пропустив гру з «Самсунспором». Але сьогодні поспілкувався до гри з тренером, він мені довірився, і я зіграв.

Чи можна було зробити ротацію після 3:0 з огляду на матчі з «Шахтарем»? Я не грав останні ігри, місяць пропустив. Мені було важко, адже я ще не перебував у найкращій фізичній формі.

Ярмоленко, думаю, теж хоче грати кожен матч. Ми бачимо по його емоціях, що він не дуже задоволений, коли його міняють. Він любить футбол. Можливо, сьогодні особливо не було кому зіграти вінгерів… Особисто мені, наприклад, дуже добре, що зіграв усі 90 хвилин. Потрібно було діяти трохи обережніше, щоб не отримати червону картку, бо у мене вже було попередження. Але я радий, що мене нічого не турбує на цей момент.

Комбінація з Ярмоленком? Так, ми ж усі футболісти. З таким гравцем, як Ярмоленко, можна з закритими очима грати. Знаєш, що якщо віддаєш пас, він тобі поверне точно в ноги. Мені було дуже приємно асистувати такому гравцю, як він. Я дуже радий, що він теж повернувся до нас після хвороби, зіграв, хоча не на своїй позиції, але дуже якісно. Приємно перебувати з ним на полі.

Відчувається конкуренція на позиції вінгера. Але ви ж розумієте, що ми граємо в «Динамо». У позаминулому році не було конкуренції, були лише, Ярмоленко, Волошин та я, інші хворіли. Загалом по одній людині на позицію. Звісно, прикольно грати всі матчі, але я розумію, що в такому клубі, як «Динамо», завжди буде конкуренція. Якщо ти не будеш ти показувати рівень, прийде той, хто буде. Сюди дуже багато хлопців хочуть потрапити. Можете запитати у хлопців з «Кривбасу». У них багато роботи попереду, бажаю, щоб вони відчули, як це – грати в такому клубі. Це нормально, що є конкуренція, хлопці молоді.

Ми вже трохи старші, трохи досвідченіші. Приходять молоді хлопці, як Волошин, Шола. Я у дуже хороших відносинах і з ними, і з Андрієм Ярмоленком, тому радий, коли в них гра йде. Бачу, як Назар Волошин мене обіймає, радіє за мене. Тож це здорова конкуренція, яка і мене, і його буде рухати вперед.

У Ярмоленка влітку закінчується контракт, не знаю, чи буде він спортивним директором, чи ні, і взагалі, ким він буде, але це дуже хороша, добра людина, яка дуже багато допомагає, як на полі, так і поза ним. Цікаво порозпитувати його про якісь історії протягом його футбольної кар'єри. Його роль дуже велика. Сьогодні він казав промову перед матчем, коли перемогли «Шахтар», теж казав. Я не знаю, як це працює (посміхається). Він вміє знайти слова, які всередині команди щось перемикають.