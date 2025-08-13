Сергій Стаднюк

Захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував свій перехід із англійського Борнмута до французького ПСЖ. Слова футболіста передає пресслужба парижан.

Передусім, дякую! Це просто неймовірно, і я надзвичайно пишаюся цим. Для мене Парі Сен-Жермен – найкращий клуб у світі та найкращий проєкт для мого майбутнього. Вважаю, що це було найкраще можливе рішення, і я тут для того, щоб віддавати на полі всі сили. Все дуже просто. Не можу дочекатися свого дебюту та знайомства з уболівальниками. Дуже чекаю на гру на Парк де Пренс! Парі Сен-Жермен – грандіозний клуб, і я розумію, що буде непросто, але я готовий. Просто хочу зустрітися з командою та почати грати. Ілля Забарний

Нагадаємо, про трансфер Забарного до ПСЖ офіційно стало відомо 12 серпня. За інформацією Transfermarkt, сума компенсації за перехід склала 63 мільйони євро. Разом із бонусами ціна може зрости до 67 млн. За різними даними, київське Динамо, яке виховало захисника, може отримати від трансферу від 8 до 18 мільйонів євро. У 2023 році кияни продали Забарного до Борнмута за 22,7 млн і прописали собі відсоток від майбутнього трансферу на вихід.

Таким чином, футболіст став одним з найдорожчих серед українських гравців у історії. Також Забарний – перший українець в історії Парі Сен-Жермен.

Окрім цього, стало відомо, під яким номером Забарний гратиме у ПСЖ. Цифра більш «солідна», ніж у Динамо та Борнмуті.