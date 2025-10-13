Сергій Стаднюк

Пресаташе національної збірної України Віталій Плецан під час ефіру на YouTube-каналі УАФ повідомив, що матч четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану відвідає близько шести тисяч вболівальників.

Поєдинок Україна – Азербайджан відбудеться вже сьогодні, 13 жовтня, на стадіоні «Краковія» у польському Кракові. Арена має місткість трохи більше 15 тисяч місць.

Варто зазначити, що українська національна команда вже двічі проводила домашні матчі на цій арені. 9 жовтня 2016 року в рамках кваліфікації до ЧС-2018 синьо-жовті здобули впевнену перемогу над збірною Косово з рахунком 3:0. А 27 вересня 2022 року в матчі Ліги націй-2022/2023 команда зіграла внічию зі Шотландією – 0:0.

У третьому турі відбору чемпіонату світу-2026 збірна України на виїзді здобула яскраву перемогу над Ісландією з рахунком 5:3. Команда Сергія Реброва набрала чотири очки у групі D та випередила суперників у турнірній таблиці. Раніше синьо-жовті втратили очки в стартовому поєдинку проти Азербайджану, який завершився з рахунком 1:1.