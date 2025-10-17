Генеральний диретор Оболоні Олександр Різниченко озвучив два головних питання до роботи УАФ у контексті арбітражу.

Основне питання в тому, що на даний час клуби не беруть участь у затвердженні арбітрів, яких Комітет арбітрів призначає на сезон, на обслуговування цих матчів. Загалом кажучи, УПЛ є роботодавцем, тому що УПЛ оплачує все, за виключенням, можливо, тільки екіпірування. УПЛ оплачує навчання, збори, проживання, харчування і так далі. Заробітна плата – це все лежить на плечах українських клубів. А яким чином впливати на ті чи інші моменти?

Ми, наприклад, не розуміємо, який рейтинг у наших арбітрів, як він визначається, чому арбітри, які припустились помилки, наприклад, в одному турі, в наступному турі, вони теж допускаються до роботи. Хочу вам навести приклад нашій матчі з київським «Динамо» (2:2), де Шурман, ми можемо сказати, на 99% він забрав у нас перемогу. Але в наступному турі він вже працював арбітром ВАР.

Тому таких питань не повинно бути. Арбітри теж повинні відчувати відповідальність за свої дії і повинні розуміти – якщо вони допустилися грубих помилок, значить або вони будуть судити, працювати на матчах, можливо, через тиждень-два, через місяць, а може зовсім їх відправлять туди в Першу лігу для того, щоб вони там працювали. Якщо це буде прийнято таке рішення, просто треба підіймати відповідальність арбітрів за свої дії. Це один момент.

Другий момент. Зараз в Європі практикується, що якщо, наприклад, арбітр пішов дивитися ВАР, він виходить і об’являє на весь стадіон, чому він прийняв таке рішення. Чому ми не повинні брати цю практику? Тому будемо мати надію, що підуть на ці зміни, які запропоновані. Ми нічого для себе не видумуємо, нічого нового. Ми просто хочемо взяти те краще, що на даний час є в інших країнах Європи. От і все. Якщо буде бажання керівництва УАФ, щоб змінювати, ми допоможемо.

І найголовніше в цій ситуації, що відповідальність за роботу арбітрів та їхню якість в тому числі беруть і УПЛ, і ПФЛ. Вже не можна сказати, що тут тільки Комітет арбітрів. На наше бачення, задача Комітету арбітрів – готувати арбітрів, давати їм оцінку, як вони відпрацювали свою роботу, рекомендувати цих арбітрів, які можуть працювати в УПЛ, ПФЛ, U-19 і так далі. А вже має бути структура, яка буде преміювати цих арбітрів, або показувати їм напрямок в іншому напрямку, якщо вони не відповідально виконують свою роботу, або просто немає в них професіоналізму. От і все.

Ми говоримо про те, що в нас зараз дуже мало арбітрів і так далі. Треба відкривати школи, треба робити суддівські академії, можливо, долучати до навчання футболістів, які закінчили свою футбольну кар’єру. Тому що ці люди, вони дійсно відчувають дух гри. Вони самі грали в футбол. А в нас, якщо проаналізувати, то можливо 50% у нас якісь сімейні династії працюють в Комітеті арбітрів і в цих напрямках арбітрами. Тому, можливо, треба позмінювати цю практику, якщо буде бажання у нашого керівництва Комітету арбітрів, – підсумував Різниченко в інтерв'ю Tribuna.com.