Делегат матчу спільно з арбітром (після консультації з представниками команд та представником відповідної обласної/міської військової адміністрації) ухвалили рішення про неможливість проведення матчу 7-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2025/26 «VBET Перша ліга» між командами «Чернігів» Чернігів – «Металіст» Харків 21 вересня 2025 року через повітряну тривогу у Чернігівський області, яка тривала більше 60 хвилин.

Керуючись п. 9-11 статті 7 та п. 4 статті 29 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2025/26, враховуючи відсутність згоди ФК «Металіст» Харків,-

Вирішили:

Перенести матч 7-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2025/26 «VBET Перша ліга» між командами «Чернігів» Чернігів – «Металіст» Харків, який мав відбутись 21 вересня 2025 року, на пізніший термін.

Якщо до 25 вересня 2025 року клуби «Чернігів» Чернігів та «Металіст» Харків не погодять нову дату проведення матчу 7-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2025/26 «VBET Перша ліга» між командами «Чернігів» Чернігів – «Металіст» Харків, дату цього матчу буде визначено Адміністрацією ПФЛ.