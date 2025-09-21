Технічна поразка? ПФЛ ухвалила рішення щодо скандального матчу Чернігів – Металіст
Раніше господарі звинуватили гостей у невиході на поле після відбою тривоги
близько 1 години тому
Матч сьомого туру Першої ліги Чернігів – Металіст мав відбутися у неділю, 21 вересня, але його старт відтермінували через повітряну тривогу в північному місті. Через деякий час пресслужба господарів заявила, що харків'яни відмовилися виходити на поле і поєдинок не відбудеться. Однак ПФЛ ухвалила рішення, що гості діяли в рамках регламенту, і постановила гру перенести. Текст рішення опублікувала пресслужба Металіста.
Делегат матчу спільно з арбітром (після консультації з представниками команд та представником відповідної обласної/міської військової адміністрації) ухвалили рішення про неможливість проведення матчу 7-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2025/26 «VBET Перша ліга» між командами «Чернігів» Чернігів – «Металіст» Харків 21 вересня 2025 року через повітряну тривогу у Чернігівський області, яка тривала більше 60 хвилин.
Керуючись п. 9-11 статті 7 та п. 4 статті 29 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2025/26, враховуючи відсутність згоди ФК «Металіст» Харків,-
Вирішили:
Перенести матч 7-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2025/26 «VBET Перша ліга» між командами «Чернігів» Чернігів – «Металіст» Харків, який мав відбутись 21 вересня 2025 року, на пізніший термін.
Якщо до 25 вересня 2025 року клуби «Чернігів» Чернігів та «Металіст» Харків не погодять нову дату проведення матчу 7-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2025/26 «VBET Перша ліга» між командами «Чернігів» Чернігів – «Металіст» Харків, дату цього матчу буде визначено Адміністрацією ПФЛ.
Раніше дії свого клубу пояснив віцепрезидент Металіста Євген Красніков.