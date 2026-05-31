Денис Сєдашов

Сьогодні, 31 травня, національна збірна України з футболу проведе перший поєдинок під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери, який очолив команду після відставки Сергія Реброва. У товариській зустрічі синьо-жовті зіграють проти збірної Польщі.

Поєдинок прийматиме Міський стадіон у польському Вроцлаві. Стартовий свисток арбітра пролунає о 18:30 за київським часом.

Де дивитися матч Польща — Україна?

Пряма трансляція контрольної зустрічі на території України буде доступна в ефірі медіасервісу MEGOGO.

Грандіозне повернення! Ярмоленко буде капітаном збірної України у матчі з Польщею.