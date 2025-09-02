Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко поділився очікувавннями від товариського турніру за участі Англії, Нідерландів та Іспанії перед стартом у відборі на Євро-2026. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Наскільки оптимальні склади суперників? Якщо чесно, то це нас узагалі не цікавить. У цих збірних велика кількість гравців для основи, там божевільна конкуренція, вони можуть змінювати футболістів дуже легко, і на якість їхньої гри це не впливатиме. У нас такої можливості поки що немає. Будемо виходити з того, що ми маємо, а я вірю у своїх підопічних.

Хочеться перемогти. Але в нас трохи інші завдання. Нам треба порівняти наш рівень, зрозуміти його. У нас у списку є багато нападників, тому десь ми розглядаємо гру у два форварди, тримаємо в голові цю ідею. Цей досвід дасть нам можливість подивитися на різні варіанти гри. Ми хочемо створювати моменти, грати на рівних із сильними опонентами, якісно доходити до штрафного суперника, а біля своїх воріт діяти більш упевнено й надійно. Ми хочемо домогтися того, щоб бути конкурентними в матчах з авторитетними європейськими збірними.