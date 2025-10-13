Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов перед матчем четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України назвав головну зброю збірної України. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

У цій команді є сильні та індивідуально якісні футболісти. В останньому матчі вони це продемонстрували. Під час аналізу суперника ми це показали команді. У них хороша атака. Вони грають у хороших європейських клубах. Є сильний захисник, який виступає за «ПСЖ». Все це говорить про майстерність команди. Через те, що вже зіграли перший матч, знаємо цю збірну ще краще.

1:1 в Азербайджані? Це була наша перша гра. Ми тоді ще не встигли повністю проаналізувати суперника. Поле було не таким вже й поганим – можливо, трохи важчим, ніж в Європі. Але, на мій погляд, ми заслужили одне очко. Наші футболісти боролися. Україна перевершувала нас у створенні гольових моментів, але в цій грі ми дійсно заслуговували нічию.

Я сказав своїм гравцям одне: наступний матч групи з Ісландією можемо зробити для нас дуже важливим. Вони заслужили право пережити ці емоції. Дуже хочу, щоб ми зробили гру з Ісландією в Баку дійсно значущою.