Тренер Азербайджану натякнув на конкретного гравця, висловлюючись на тему головної зброї збірної України
Аббасов виділив «сильного захисника, що виступає за ПСЖ»
11 хвилин тому
Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов перед матчем четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України назвав головну зброю збірної України. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.
У цій команді є сильні та індивідуально якісні футболісти. В останньому матчі вони це продемонстрували. Під час аналізу суперника ми це показали команді. У них хороша атака. Вони грають у хороших європейських клубах. Є сильний захисник, який виступає за «ПСЖ». Все це говорить про майстерність команди. Через те, що вже зіграли перший матч, знаємо цю збірну ще краще.
1:1 в Азербайджані? Це була наша перша гра. Ми тоді ще не встигли повністю проаналізувати суперника. Поле було не таким вже й поганим – можливо, трохи важчим, ніж в Європі. Але, на мій погляд, ми заслужили одне очко. Наші футболісти боролися. Україна перевершувала нас у створенні гольових моментів, але в цій грі ми дійсно заслуговували нічию.
Я сказав своїм гравцям одне: наступний матч групи з Ісландією можемо зробити для нас дуже важливим. Вони заслужили право пережити ці емоції. Дуже хочу, щоб ми зробили гру з Ісландією в Баку дійсно значущою.
Аббасов також пояснив різницю між збірними Азербайджану та України.
