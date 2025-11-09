Асистент головного тренера Карпат Ігор Єрмаков прокоментував перемогу в матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (1:0). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Дуже емоційний поєдинок, насичений і на моменти, і на емоції. Чи намагались Карпати грати на утримання? Я вважаю, навпаки, гра була повністю під нашим контролем. У тій ситуації хлопці вирішили розігрувати атаки спокійно, адже суперник перебував низько.

Нам не було сенсу поспішати, на той момент ми перемагали 1:0. Таким чином ми хотіли витягнути Кривбас на себе та шукати потім вільний простір. Ще раз, суперник сів дуже низько. Для того, щоб вони піднялися і відкрили нам простір в глибині та між лініями, нам потрібно було їх витягувати. Для цього ми мали тримати м’яч, провокувати суперника та використовувати простір. Або ж уся гра перетворилася б на «подача, боротьба, підбирання, удар».

Я хочу, щоб ви розуміли, що хлопці дуже плідно працюють. Не порівнюватиму з іншими командами, але в нас були ігри, коли суперник сідав низько і ми виконували багато навісів, підборів, ударів. Раніше моменти створювалися не так, як сьогодні. Я вважаю, що це крок вперед.

Кадрова ситуація? Це життя і так стається, коли ми розраховуємо на одне, а потім виходить інше. Так само ніхто не розраховував, що Олексій Сич буде так довго відновлюватись. Ми думали менше, але так сталось. Знову ж таки, кожного дня ми над цим працюємо і це їхня відповідальність.

Ви розумієте, що кожна людина, котра носить на грудях емблему Карпат, чітко розуміє, що вона тут робить. Кожного дня, виходячи на футбольне поле, або ж перебуваючи у нашому середовищі, не дає собі ніяких послаблень в тому сенсі, що щось трапиться, а я не готовий. Вони готові і готуються до цього. І навпаки, часто засмучуються, що не виходять на поле. Сьогодні Володя Адамюк казав, що хотів вийти на футбольне поле та чекав на це. Але я відповів, що усі позиції в атаці зайняті.