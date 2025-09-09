Тренер Хорватії Даліч: «Дасть Бог, у Празі вирішимо задачу виходу на чемпіонат світу»
Шашкові вийшли на перше місце у своїй групі відбору
10 хвилин тому
Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч поділився емоціями після перемоги над Чорногорією (4:0) у відборі на чемпіонат світу-2026.
Ми стали на крок ближче до чемпіонату світу. Ми провели прекрасний матч, домінували, і завдання спростилося, коли у нас стало на одного гравця більше. З першої ж хвилини ми діяли впевнено і добре комбінували. Ми здобули чотири чудові перемоги. Рівень суперників був трохи нижчим, ніж ми звикли, тому мені доводилося попереджати хлопців про недопустимість недооцінки. З першого дня я наголошую, що ми повинні бути повністю мобілізовані – тільки так Хорватія може досягти результату. Ми маємо грати ще краще і, дасть Бог, у Празі вирішимо задачу виходу на чемпіонат світу — сказав Даліч на пресконференції після матчу.
Матч Чехія – Хорватія відбудеться 9 жовтня.
