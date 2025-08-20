Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про скандал з гравцем Борнмута Антуаном Семеньо, який опинився в епіцентрі расистського скандалу в матчі 1 туру АПЛ (4:2). Його слова наводить пресслужба клубу.

Думаю, зараз це розслідує поліція, клуб зробив ясну заяву про свою позицію. Я говорив із Семеньйо після гри, що постараємося знайти винного. Думаю, його вже знайшли - це добре. Він показав психологічну стійкість: після такої події видав сильний другий тайм. Це говорить про нього як про людину та гравця. Але подібне неприпустимо у футболі, особливо на «Енфілді», - сказав Слот.

Матч-відкриття англійської Прем'єр-ліги між Ліверпулем та Борнмутом був тимчасово перерваний у п'ятницю після того, як нападник гостей Антуан Семеніо повідомив про расистські образи з боку вболівальників.

На 29-й хвилині арбітр Ентоні Тейлор зупинив гру після кутового удару на користь Ліверпуля, щоб розібратися в ситуації. Глядачам на «Енфілді» було зачитано антидискримінаційне звернення.

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Ліверпуль – Борнмут.