Тренер, що переміг Шахтар, втратив свою посаду
Легія офіційно звільнила Едварда Йорданеску
близько 1 години тому
Пресслужба Легії повідомила, що 47-річний румунський тренер Едвард Йорденеску з 31 жовтня припинив виконувати обов’язки головного наставника варшавського клубу. Рішення ухвалене за підсумками внутрішніх консультацій і аналізу виступів команди.
Спортивний директор Легії Міхал Жевляков пояснив, що після зустрічі з Йорденеску сторони дійшли спільної згоди завершити співпрацю.
Ми зустрілися з тренером Йорденеску і спільно вирішили завершити співпрацю. Після аналізу результатів ми дійшли висновку, що в нинішній ситуації необхідні зміни, які дозволять команді повною мірою реалізувати свій потенціал і досягти поставлених цілей.
Йорденеску очолив Легію в червні 2025 року. За цей період команда завоювала Суперкубок Польщі та пробилася до Ліги конференцій. Клуб подякував фахівцю за виконану роботу і побажав подальших успіхів у кар’єрі. Варто відзначити, що 23 жовтня Легія обіграла донецький Шахтар у матчі другого туру загального етапу Ліги конференцій (2:1).
До моменту представлення нового головного тренера обов’язки наставника виконуватиме чинний асистент Іньякі Астіц.