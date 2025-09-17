Головний тренер Тоттенгема Томас Франк після перемоги у матчі стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Вільярреала (1:0) висловився щодо свого дебюту в головному єврокубку. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Треба вчитися радіти кожній перемозі, гідно оцінювати кожну з них. Думаю, сьогодні на полі було багато гарного. Ми добре оборонялися і не дозволили супернику багато зробити.

В атаці ми не були в ударі. У другому таймі, безумовно, був період, коли хлопці ніби вирішили дати пограти Вільяреалу та подивитися, що з цього вийде. Загалом це була дуже рівна гра, в якій ми виявилися трохи кращими.