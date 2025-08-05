Головний тренер збірних України U-19 та U-20, колишній наставник Пафоса Дмитро Михайленко дав пораду київському Динамо як пройти кіпрський клуб у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Хоча пройшло вже чимало часу після мого відрядження на Кіпр, але я намагався слідкувати за виступом «Пафоса». Особливо коли стало відомо, що він потенційний суперник «Динамо».

Останні роки біля керма іспанець Хуан Карлос Карседо, який тривалий час був асистентом іменитого Унаї Емері. В злеті «Пафоса», який минулого сезону став чемпіоном – його заслуга.

Знаєте, в повторному матчі минулого раунду фарт був на боці «Пафоса», адже вже на 30 хвилині ізраїльтяни після грубої помилки опинилися в меншості. Це далося взнаки, хоча в дебюті «Маккабі» створив кілька гольових моментів, а далі все пішло шкереберть.

«Динамо» – фаворит, але про недооцінку суперника не може бути й мови. В «Пафосі» багато досвідчених виконавців, які вміло грають по рахунку. Якщо завтра в Любліні кияни доб'ються переваги в два м'ячі, то через тиждень на Кіпрі свого вже не упустять, – сказав Михайленко в інтерв'ю Sport.ua.