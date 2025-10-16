Тренер збірної України – після чемпіонату світу-2025: «Це мене здивувало»
Чи був у команді гравець, який перевершив очікування?
близько 1 години тому
Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко відповів на запитання щодо того, хто з підопічних його здивував на юнацькому чемпіонаті світу-2025. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.
Я не можу виділити одного або двох футболістів. Протягом усього турніру в колективі панувала чудова атмосфера. Хоча це мене трохи здивувало, оскільки не всі один одного знали раніше. І ця згуртованість передавалася на поле. Кожен гравець діяв на максимумі. Потенціал у цієї команди був набагато більший, ніж на той раунд, після якого ми завершили змагання. Знову ж таки, якби доля була до нас прихильнішою, ми могли б дійти навіть до фіналу.
Хто перебував у розташуванні збірної України на чемпіонаті світу U-20?
Воротарі: 1. Станіслав Ванівський (Сталь Жешув, Польща), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), 16. Маркіян Бакус (ЛНЗ Черкаси).
Захисники: 3. Кирило Дігтярь, 13. Даніель Вернаттус (обидва – Металіст Харків), 4. Микола Киричок (Карпати Львів), 5. Владислав Кисіль (Понферрадіна, Іспанія), 6. Максим Мельниченко (Полісся Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумc 2000, Латвія), 20. Олексій Гусєв (Кудрівка).
Півзахисники: 10. Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина), 7. Артур Шах (Карпати Львів), 18. Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), 8. Данііл Ващенко (Олександрія), 21. Матвій Панченко (Металіст 1925 Харків), 14. Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), 2. Віталій Катрич (Інгулець Петрове), 15. Ярослав Караман (Полісся Житомир).
Нападники: 9. Матвій Пономаренко (Динамо Київ), 19. Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).
Раніше Михайленко виразив жаль з приводу того, що Україна в плей-оф одразу ж потрапила на Іспанію.