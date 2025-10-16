Уже колишній тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко поставив оцінку підопічним за виступи на юнацькому чемпіонаті світу-2025. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Думаю, що за свої результати в Чилі команда заслуговує на тверду четвірку. Перше, на що ми звертаємо увагу, — це якість гри, а вона була непоганою. Був і хороший результат на груповому етапі. У цій частині турніру тільки дві команди виступили краще (Японія й Аргентина набрали по дев'ять очок). На жаль, доля розпорядилася так, що в 1/8-й нам належало зустрітися з Іспанією — найкращою командою Європи й однією з найкращих у світі. Але знову ж таки, я подякував своїм підопічним, які намагалися не просто грати, а показувати змістовний футбол на цьому турнірі.

Лише 13 із 48 ударів у площину? Перші три гри, у груповому раунді, ми били в площину на нормальному рівні. В останньому матчі, проти Іспанії, дійсно, із дев’яти ударів тільки одним влучили в рамку, і це десь зіпсувало статистику. Але чотири поєдинки насправді не є великою викладкою для статистики. У матчі з Іспанією такий показник я пов’язую з хвилюванням гравців.