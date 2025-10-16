Тренер збірної України поставив оцінку команді за чемпіонат світу-2025
Синьо-жовтим вдалося вийти з групи
близько 1 години тому
Уже колишній тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко поставив оцінку підопічним за виступи на юнацькому чемпіонаті світу-2025. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.
Думаю, що за свої результати в Чилі команда заслуговує на тверду четвірку. Перше, на що ми звертаємо увагу, — це якість гри, а вона була непоганою. Був і хороший результат на груповому етапі. У цій частині турніру тільки дві команди виступили краще (Японія й Аргентина набрали по дев'ять очок). На жаль, доля розпорядилася так, що в 1/8-й нам належало зустрітися з Іспанією — найкращою командою Європи й однією з найкращих у світі. Але знову ж таки, я подякував своїм підопічним, які намагалися не просто грати, а показувати змістовний футбол на цьому турнірі.
Лише 13 із 48 ударів у площину? Перші три гри, у груповому раунді, ми били в площину на нормальному рівні. В останньому матчі, проти Іспанії, дійсно, із дев’яти ударів тільки одним влучили в рамку, і це десь зіпсувало статистику. Але чотири поєдинки насправді не є великою викладкою для статистики. У матчі з Іспанією такий показник я пов’язую з хвилюванням гравців.
Хто перебував у розташуванні збірної України на чемпіонаті світу U-20?
Воротарі: 1. Станіслав Ванівський (Сталь Жешув, Польща), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), 16. Маркіян Бакус (ЛНЗ Черкаси).
Захисники: 3. Кирило Дігтярь, 13. Даніель Вернаттус (обидва – Металіст Харків), 4. Микола Киричок (Карпати Львів), 5. Владислав Кисіль (Понферрадіна, Іспанія), 6. Максим Мельниченко (Полісся Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумc 2000, Латвія), 20. Олексій Гусєв (Кудрівка).
Півзахисники: 10. Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина), 7. Артур Шах (Карпати Львів), 18. Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), 8. Данііл Ващенко (Олександрія), 21. Матвій Панченко (Металіст 1925 Харків), 14. Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), 2. Віталій Катрич (Інгулець Петрове), 15. Ярослав Караман (Полісся Житомир).
Нападники: 9. Матвій Пономаренко (Динамо Київ), 19. Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).
Раніше Михайленко виразив жаль з приводу того, що Україна в плей-оф одразу ж потрапила на Іспанію.
Поділитись