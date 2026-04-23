«Це не кінець, це лише пауза»: Ямаль прокоментував свою важку травму
Вінгер зазнав пошкодження у матчі з Сельтою
10 хвилин тому
Вінгер Барселони Ламін Ямаль зробив офіційну заяву щодо пошкодження, яке змусило його достроково завершити виступи у поточному сезоні.
Гравець підкреслив, що зосередиться на підтримці команди за межами поля та підготовці до наступної кампанії.
Ця травма виводить мене з гри саме тоді, коли я найбільше хотів бути на полі, і від цього в мене болить сильніше, ніж я можу описати. Боляче не мати змоги боротися разом із товаришами по команді, не мати змоги допомогти, коли команда мене потребує. Але я вірю в них і знаю, що вони віддаватимуть усі сили в кожному матчі.
Я буду там, хоч і не на полі, підтримуючи, підбадьорюючи та підштовхуючи їх, як частина команди. Це не кінець, це лише пауза. Я повернуся сильнішим, з більшим бажанням, ніж будь-коли, і наступний сезон буде кращим. Дякую за повідомлення та Visca el Barça.
У поточному сезоні Ламін Ямаль провів 45 матчів за Барселону, забив 24 голи та віддав 18 асистів.
