Сергій Разумовський

Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний поділився в інтерв'ю L'Équipe думками щодо гри українського захисника Іллі Забарного та російського голкіпера матвєя сафонова за ПСЖ.

Я не знаю, що відбувається всередині клубу, але зрозуміло, що там повинні це владнати, бо це некомфортно нікому. Керівництво ПСЖ має зрозуміти ставлення наших гравців. Але це великий клуб з багатою історією, і я гадаю, що його керівники знають, що роблять. Матвій Бідний

Забарний лише двічі з’являвся на полі разом із сафоновим. Уперше це сталося, коли він вийшов на заміну в матчі шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Атлетіка з Більбао, який завершився без голів – 0:0. Вдруге вони зіграли разом у поєдинку 16-го туру Ліги 1 проти Меца, де команда здобула перемогу з рахунком 3:2.

Раніше Забарний дебютував за ПСЖ в Кубку Франції.